Sanremo: serie di controlli nel centro della città, Carabinieri fermano zingari e mendicanti (Foto)

Con l’arrivo del caldo e della bella stagione, arrivano sul litorale anche molti mendicanti, clochard e zingari che, oltre alla possibilità di aumento dei furti nelle abitazioni, si propongono anche in centro, chiedendo le elemosine ai passanti.

Questa mattina sono stati i Carabinieri ad intervenire nella zona tra via Matteotti e piazza Colombo, fermandone alcuni. Si tratta di un servizio continuo, in questo caso dei Carabinieri ma che viene effettuato anche dalle altre forze dell’ordine, per garantire la tranquillità ai residenti ed ai turisti, nei loro periodi di vacanza.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)