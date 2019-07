Sanremo: scattano da oggi i controlli agli abusivi sulle spiagge della città, in azione la Polizia Municipale

Scattano da oggi, su tutte le spiagge di Sanremo, i controllo della Polizia Municipale della città dei fiori. Anche se non tutti i giorni gli agenti di villa Margotta saranno in pattuglia sugli arenili, soprattutto per controllare i venditori abusivi ed i massaggiatori ed altri ‘mestieri’ simili, non in regola.

Si tratta di un servizio in più per gli agenti della Polizia Locale, che presidieranno il territorio delle spiagge con servizi mirati per prevenire e reprimere reati amministrativi, in particolare quello delle griffes fasulle che, spesso, vengono proposte anche sotto l’ombrellone.

Ovviamente si tratta di un presidio importante anche in caso di reati diversi, che possono verificarsi sul litorale.