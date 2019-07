Sanremo: esplode uno pneumatico al bus, passeggeri sani e salvi, ma lunga attesa per la sostituzione (Foto)

Esplode uno pneumatico ad un bus ed i passeggeri rimangono bloccati per oltre un’ora. E’ accaduto sabato sera verso le 23 e, per fortuna, non si sono registrati feriti, anche grazie alla bravura dell’autista.

Il fatto si è verificato nella parte finale di via Roma ed il conducente del mezzo è riuscito a fermarsi in piazza Cesare Battisti, dove sono poi scesi gli occupanti, senza nessun problema.

L’autista ha subito chiesto la sostituzione del mezzo, per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio ma, vista l’ora, ci è voluto più tempo del previsto, creando qualche malumore tra i presenti.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)