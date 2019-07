Sanremo: doppio pestaggio alcuni mesi fa nel pieno centro della città, tunisino arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un tunisino di 37 anni, M.R., autore di un violento pestaggio commesso alcuni mesi fa nel pieno centro cittadino insieme ad altri due connazionali, tra cui uno minorenne, ai danni di un marocchino di 27 anni.

La vittima venne avvicinata dai tre tunisini in via Mameli e, dopo un iniziale diverbio, tutto degenerava arrivando allo scontro dei quattro con pugni, calci e colpi di bottiglia. I tre aggressori hanno picchiato selvaggiamente il marocchino anche dopo avergli provocato lesioni che lo costringevano a terra tramortito.

Come è stato successivamente ricostruito dalla polizia, in un secondo momento della serata la vittima è stato nuovamente accerchiata dagli stessi in via Palazzo e in questa circostanza il tunisino lo ha ferito con un coltello provocandogli uno sfregio al viso. Gli agenti, intervenuti sul posto hanno il marocchino privo di sensi, con la frattura di due costole, un trauma cranico, lesioni ed ematomi in varie parti del corpo e uno sfregio alla guancia sinistra, portato in ospedale venne giudicato guaribile in 30 giorni.

I 3 tunisini sono stati indagati per tentato omicidio in concorso e il Gip di Imperia, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, per i precedenti penali e per il pericolo di fuga e di recidiva. Il minorenne è stato denunciato al Tribunale dei Minori, mentre il tunisino è stato arrestato nei giorni scorsi.