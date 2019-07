Sanremo: cade nella tromba delle scale dal terzo piano, 72enne ricoverato in condizioni disperate (Foto)

È ricoverato in condizioni disperate il 72enne che questa sera è precipitato nella tromba delle scale dal terzo piano di un palazzo in via Capitan Pesante, nel cuore di Sanremo. Ancora da chiarire le cause della caduta, al momento non si può escludere l'ipotesi del gesto volontario.

Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Rossa di Sanremo insieme all'automedica del 118. Presenti anche i Carabinieri di Sanremo ai quali spetterà la ricostruzione dell'accaduto.

Dopo i primi soccorsi sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale “Borea” di Sanremo in condizioni gravissime.