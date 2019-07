Imperia: ricostruito l'incidente che ha provocato la morte delle 85enne stamane in via Martiri (Foto e Video)

E’ stato ricostruito l’incidente stradale avvenuto alle 7.55 in via Martiri ad Imperia Porto Maurizio, che ha provocato la morte di una donna di 85 anni, F.M., che vive a pochi metri dal civico 85, dove è avvenuto.

Secondo le testimonianze dei presenti, è stata la Polo condotta da un uomo, F.M., titolare di una carrozzeria che si trova nelle vicinanze a colpire violentemente la Peugeot 206 condotta da un extracomunitario che vive a Pieve di Teco e che, a sua volta, ha centrato la donna, sbalzandola sul ciglio della strada. Sempre secondo le testimonianze raccolte, il conducente della Polo avrebbe dichiarato di essersi distratto pochi istanti prima del drammatico incidente. Inizialmente i presenti hanno inveito contro il conducente della Peugeot, ma successivamente si sono resi conto che non aveva nessuna colpa.

A soccorrere subito la donna sono stati il gommista a fianco e la compagna, che hanno subito chiamato il 118. Nelle dichiarazioni successive hanno anche lamentato la lentezza dei soccorsi, anche se sembra che la donna sia morta sul colpo. Chi ha visto l’incidente ha detto di aver notato la Polo centrare in pieno la 206 che, a sua volta, ha colpito la donna che stava attraversando sulle strisce. L’85enne è stata sbalzata sul marciapiede dove, probabilmente, ha colpito violentemente la testa. A nulla sono valsi i tentativi del personale medico del 118.

“Stavo lavorando - ha detto Caffaro - e, dopo aver sentito il botto sono uscito chiamando subito il 118. Mi hanno tenuto per molto tempo in linea e non mi sembra giusto. I soccorsi sono arrivati in ritardo anche se forse per la donna non c’era comunque molto da fare. La mia compagna ha anche tenuto la testa della donna ma non si poteva fare altro”. Secondo il racconto di Caffaro la donna attraversava la strada quasi tutte le mattine nello stesso punto dove oggi è purtroppo morta.

Ora la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria con il Pm di turno ad occuparsi dei fatti che è Lorenzo Fornace. I due conducenti delle auto sono indagati per omicidio stradale ed ovviamente a loro verranno anche fatti gli esami di rito per verificare eventuali assunzioni di alcol o droghe. Un atto dovuto ovviamente, anche se non sarà facile capire con precisione le responsabilità dell’incidente che ha scosso i residenti di via Martiri che ben conoscevano la donna. Questa, ogni giorno usciva di casa verso le 8 per andare a fare le commissioni.