Imperia: oggi la Penitenziaria festeggia 202 anni e chiede la restituzione dei posti auto per gli agenti (Foto)

Il sindacato UilPa chiede al Comune ed al direttore del carcere nel capoluogo una serie di impegni per riassegnare i parcheggi alla Polizia Penitenziaria.

Ad oggi la storia del corpo di Polizia Penitenziaria conta ben 202 anni e ad Imperia, tra sovraffollamento (99 detenuti presenti su una capienza di 62) c’è anche una cronica carenza nell'organico: “Chiediamo al Sindaco ed all’Amministrazione – ha detto il segretario Fabio Pagani - di interessarsi concretamente alla nuova assegnazione di quei 7 posti oggi a pagamento e, tra l’altro, praticamente sempre vuoti, come si vede nella foto. non è possibile che il personale, che opera in piena emergenza, debba subire questo trattamento”.

Il sindacato conferma di non volersi fermare e di andare avanti nella lotta contro l’Amministrazione e contro il Direttore: “Ad oggi non si è ancora pronunciato - conclude Pagani – e penso non si sia mai visto che si debba pagare il parcheggio per svolgere mansioni di pubblica sicurezza a garanzia dell'ordine pubblico della città. Speriamo che, almeno nella giornata della festa del corpo, si possa trovare la soluzione, restìtuendo i 7 posti, alla stregua degli altri corpi di Polizia e militari di Imperia”.