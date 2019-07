Imperia: incidente mortale in via Martiri a Porto Maurizio, donna di 85 anni investita da un'auto (Foto e Video)

Incidente mortale, questa mattina intorno alle 8 di fronte al civico 86 di via Martiri ad Imperia. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, una donna di 85 anni, A.S. che viveva poco distante, è morta sul colpo mentre stava attraversando sulle strisce.

Sembra che una Peugeot 206 si sia fermata per farla attraversare quando, una Volkswagen Polo che stava procedendo dietro, abbia tamponato la Peugeot. L’urto è stato talmente violento che la 206 ha preso in pieno la donna, che sarebbe morta sul colpo.

Sul posto il personale medico del 118, la Polizia Municipale, un’ambulanza della Croce Bianca ed i Vigili del Fuoco oltre all’Assessore Gagliano. La strada al momento è chiusa per i rilievi del caso. Le due auto poste sotto sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sul caso è intervenuto il titolare del vicino 'Centro gomme', Maurizio Caffaro, il primo insieme alla compagna ad intervenire sul luogo dell'incidente, avvenuto a pochi metri dal suo esercizio.

“Stavo lavorando - ha detto Caffaro - e, dopo aver sentito il botto sono uscito chiamando subito il 118. Mi hanno tenuto per molto tempo in linea e non mi sembra giusto. I soccorsi sono arrivati in ritardo anche se forse per la donna non c’era comunque molto da fare. La mia compagna ha anche tenuto la testa della donna ma non si poteva fare altro”. Secondo il racconto di Caffaro la donna attraversava la strada quasi tutte le mattine nello stesso punto dove oggi è purtroppo morta.