Diano Arentino: posta un messaggio sui social annunciando il suicidio, uomo di 55 anni salvato da Carabinieri e Vigili del Fuoco

Ha annunciato il suo suicidio sui social per poi tentare di compiere l'atto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di Diano Arentino.

Un uomo, di 55 anni, avrebbe assunto un quantitativo sopra la media di medicinali per tentare di togliersi la vita. Quantitativo che probabilmente non sarebbe comunque stato fatale. A impedirne il drammatico gesto l'intervento congiunto di Carabinieri, Croce Rossa e Vigili del fuoco.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma è comunque stato trasporato all'ospedale di Imperia in codice rosso.