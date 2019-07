Sono previsti lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale tra questa sera e giovedì prossimo a Sanremo.

Dalle 20 di questa sera, alle 6 di domani è previsto un divieto di sosta con la rimozione forzata, in via Lamarmora. Dalle 20 alle 6 di domani e mercoledì divieto di sosta con rimozione forzata anche in strada San Martino.

Infine, dalle 20 alle 6 di mercoledì e giovedì, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Della Repubblica.