Sanremo: locali del Comune pronti per essere dati in concessione ad associazioni o attività commerciali, canoni a partire da 1.200 euro all’anno

Nuove occasioni per chi sta cercando un locale a Sanremo da destinare a sede di associazioni o per attività commerciali e artigianali. Il 22 marzo scorso il Comune ha annunciato una gara per l’assegnazione dei cinque spazi ubicati nel centro storico e non solo. Una buona chance per chi vuole avviare una nuova attività o ha bisogno di una sede a canone moderato. Gli affitti vanno da 1.200 a 3.450 euro all’anno (a base di gara).

In via Palma, nella Pigna, è a disposizione il locale ai numeri civici 6 e 14, già sede di bottega artigiana e laboratorio (in fase di rilascio da parte dell’occupante), per una superficie di 70 metri quadrati. La base di gara è di 2.200 euro all’anno per una concessione di cinque anni. Sempre nel centro storico, ma in piazza Capitolo numero 7, c’è un locale di 78 metri quadrati, già negozio di alimentari, disponibile per sei anni più sei a base di canone di 3.450 euro all’anno.

Nella zona ex prefabbricati al Borgo Tinasso c’è un’area destinata a deposito attrezzature di 950 metri quadrati. La concessione è di cinque anni per un canone base di 2.850 euro all’anno. Disponibile anche l’ex dependance di Villa Peppina (primo piano) da destinarsi ad associazioni per una superficie di 50 metri quadrati. La concessione è di cinque anni con un canone base di 1.200 euro all’anno.

Infine c’è il locale al primo piano dell’Istituto “Colombo” in piazza Corridoni, già sede di associazioni, adatto appunto come sede. La concessione anche qui è di cinque anni con un canone base di 1.200 euro all’anno.

Gli annunci sono disponibili sul sito del Comune di Sanremo. Chi fosse interessato potrà inviare la propria richiesta all’Ufficio Protocollo di Palazzo Bellevue entro le 13 di sabato 20 luglio.