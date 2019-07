Pornassio: lunedì prossimo incontro su ‘Gestione psicologica e pratica dell'emergenza pediatrica’ della Croce Bianca

Nell'ambito del progetto ‘Croce Bianca D&X’, per creare un luogo di incontro e scambio dei paesi dell'Alta Valle Arroscia e far conoscere la valle anche al di fuori in ambito sociale, culturale e di solidarietà, la Pubblica Assistenza organizza per lunedì prossimo, al Castello di Pornassio l’incontro su ‘Gestione psicologica e pratica dell'emergenza pediatrica’.

Le emergenze in età pediatrica sono tra le più difficili come gestione sia pratica che psicologica ed emotiva, data la delicatezza del soggetto coinvolto. Per questa ragione si è manifestata l'esigenza di una serata per approfondire la gestione sia Psicologica che pratica di questa casistica. L'evento è ad offerta libera ed e rivolto a tutte le famiglie e tutti i soccorritori e militi e anche alle altre pubbliche assistenze.

I docenti sono Mauro Ferrero Mauro (infermiere) e Valentina Airone (Psicologa Psicoterapeuta)- L'evento è organizzato dalla Croce Bianca di Pornassio e si terrà presso la palestra nella scuola elementare in località Castello per gentile concessione del Comune di Pornassio.