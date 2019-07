Molini di Triora: dopo lo schiuma party la Pro Loco si organizza per il 9 agosto, sarà tempo di 'Frescioi'

Fiotti di schiuma hanno riempito la pista e sommerso i presenti nell’euforia generale. Il tutto a tempo di musica. Intanto gli organizzatori si stanno già attrezzando per i prossimi appuntamenti.



“Ci tengo a ringraziare i tanti volontari della mia squadra che ancora una volta hanno saputo dare il meglio di loro per la buona riuscita della serata. Quindi ad ognuno di loro grazie per l’impegno che ci mettono durante la serata ma soprattutto prima. A volte non ci si può immaginare del lavoro che c’è dietro per organizzare anche quelli che possono sembrare eventi semplici. - ha sottolineato Gianluca Bianco, presidente della ProLoco di Molini di Triora - Adesso siamo tutti concentrati verso il mese prossimo. Il primo appuntamento è fissato per il 9 agosto con la ‘Sagra dei Frescioi. Sono uno dei piatti tipici per eccellenza della cucina ligure e più in generale della tradizione culinaria locale”.