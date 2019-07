Imperia: il Presidente del Consiglio regionale Piana al Trofeo Riviera dei Fiori: “Una serata di sport, storia e tradizione”

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha assistito al “Trofeo Riviera dei Fiori”, la manifestazione internazionale di pugilato che si è svolta ieri sera a Imperia, presso la Banchina Aicardi, a Oneglia.

"Il successo della seconda edizione del torneo – dichiara il presidente - dimostra la bontà di questa felice intuizione che intende promuovere l’imperiese anche in una antica e nobile disciplina sportiva e, contemporaneamente, valorizza la nuova arena del porto di Oneglia".

Il presidente ha partecipato alle premiazioni dei migliori pugili della serata: «La presenza di tre atleti del nostro territorio in una gara di respiro internazionale rappresenta un vanto non solo per la provincia imperiese, ma per tutta la Liguria. "Quella di ieri sera – conclude - è stata non solo una serata di sport, ma anche di tradizione e di storia". Piana ha ringraziato gli organizzatori e l’amministrazione comunale di Imperia per il successo dell’evento.