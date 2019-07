Ilaria Salerno e Gori Hair Stylist: una 'influencer' per avvicinare i social ed i nuovi mercati (Foto e Video)

Una ‘influencer’ per avvicinare nuovi mercati ed i fruitori dei social network. Un modo di fare promozione particolarmente utilizzato in Italia e nel Mondo, con gli esperti del settore che aumentano ogni giorno.

Ed ora il modo di proporre i propri prodotti in questo modo arriva anche nella nostra provincia, con Gori Hair Stylist ed Ilaria Salerno, bellissima 23enne di Arma di Taggia che, già da 3 anni collabora con Paolo Gori.

Ilaria ha ben 50mila followers su Instagram ed ha deciso di collaborare con la scuola di parrucchieri più gettonata della Liguria: “Conosco Paolo e il suo staff dal 2015 – ci ha detto - da quando nella scuola di via Nuova Stazione abbiamo cominciato a sperimentare vari stili e varie acconciature. Da tempo i Gori mi hanno preparato i capelli prima delle sfilate o delle presentazioni al Casinò e con loro ho sempre ottenuto un’immagine di grande qualità”.

Con Ilaria abbiamo cominciato a lavorare in occasione di un corso della Wella insieme a Marco Perazzo e poi l’abbiamo seguita durante la sua escalation, fino a quando ha presentato le varie manifestazioni. Poi abbiamo approfondito la collaborazione con l’international make up artist Andrea Pallanca. A noi è servito molto a livello di immagine, sicuramente vincente grazie al suo lavoro sui social”.

Ilaria ha sottolineato l’ottimo feeling con ‘Gori’: “Con Paolo ed il suo staff mi sono sempre trovata bene, sono sempre gentili e disponibili e trovano la giusta soluzione per ogni richiesta. Un mese fa, ad esempio, volevo togliere le doppie punte mantenendo comunque la lunghezza dei capelli. Uscita dal salone ero incredula: i miei capelli erano come prima ma le doppie punte erano sparite!”

Oltre alla rinomata scuola riconosciuta, la famiglia Gori gestisce un negozio di parrucchieri da tre generazioni: “Noi usiamo prodotti termo protettivi e che sono esclusivamente naturali, biologici ed alcuni addirittura vegani. Sono fatti con essenze naturali, estratti del mais, olio di argan ed altro. Abbiamo anche una linea di make up, totalmente vegana, il cui testimonial è Andrea Pallanca, di fama internazionale”.

Fiore Gori ci ha invece parlato di alcuni prodotti naturali che vengono proposti dal salone di A: “Noi proponiamo tutti prodotti naturali, addirittura in contenitori di bambù, che possono essere riciclati e nuovamente riempiti. Come ad esempio un fondo per il volto che, essendo trattamenti di bellezza, sono tutti con ingredienti naturali e che possono essere usati anche dai ragazzi. La linea dei trucchi ha diverse certificazioni e non hanno impatto sull’ambiente”.