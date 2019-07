Sanremo: approvato il progetto esecutivo per la sistemazione della copertura al Mercato dei Fiori, via alla gara per un intervento da oltre 600 mila euro

Prosegue l’iter burocratico per l’importante intervento di sistemazione della copertura al Mercato dei Fiori in Valle Armea. Un lavoro da oltre 600 mila euro (643.402,24 per la precisione) per mettere in sicurezza e ristrutturare la copertura di una struttura diventata cruciale non solo per il mondo floricolo, ma anche per le società sportive. Le palestre ricavate al suo interno sono un punto fermo per molte realtà cittadine e, anche per questo, la struttura merita lavori di sistemazione.

Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno di recente approvato il progetto esecutivo che vede un importo lavori di 570 mila euro circa oltre a circa 50 mila euro di spese tecniche e 15 mila euro per gli imprevisti. Oltre all’approvazione del progetto è stato dato anche l’ok per la pubblicazione della gara che servirà ad individuare l’impresa che si farà carico dei lavori.