Soldano: giro di vite per i proprietari dei cani, il Sindaco Cassini emette un’ordinanza, animali a passeggio ma in maniera responsabile

A seguito delle condizioni in cui versano spesso strade, marciapiedi, piazze e zone verdi per incuria di alcuni proprietari o conduttori dei cani, il neo Sindaco di Soldano Isio Cassini ha emesso un’ordinanza restrittiva proprio per salvaguardare il decoro e la pubblica igiene.

Questi ultimi, sul territorio comunale, dovranno munirsi di apposite palette, sacchetti e bottigliette d’acqua o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine. Dovranno utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 m durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, tranne le specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale. Dovranno inoltre portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone, animali o su richiesta degli agenti di Polizia locale o di altre forze di polizia.

Per quanto riguarda l’abitazione, dovranno adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire l’animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi. Inoltre, dovranno provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività.