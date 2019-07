Molini di Triora: critiche alla svolgimento del Consiglio Comunale, la replica di Matteo Morini ad Antonio Mario Becciu

“Invitiamo il Consigliere Becciu, per il futuro, a contenere le sue esternazioni mediatiche nell'ambito della critica politica”. Ad intervenire in risposta al Consigliere Becciu è Matteo Morini, Capogruppo di Maggioranza del Gruppo Consigliare ‘Viva Molini’ che spiega: “Affermare pubblicamente che la nostra amministrazione non opera nel rispetto di ‘ ...norme e regolamenti sul funzionamento del consiglio comunale’, non è una critica politica.

"Per quanto riguarda la questione della verbalizzazione, ricordiamo che viene fatta non dal Sindaco o da un componente della Maggioranza, ma da un'impiegata Comunale.

Per quanto riguarda la questione del Regolamento relativo alle riprese audiovisive, abbiamo ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di costi, prevedere che le registrazioni si mantenessero per tre anni; se avessimo previsto di conservarle per almeno 10 anni, come sostenuto dal Consigliere Becciu, sicuramente ci saremmo sentiti dire in Consiglio Comunale che sarebbe stato meglio prevedere di conservarle per un periodo inferiore, per evitare inutili costi per le casse Comunali.

Per quanto riguarda, infine, la questione dell'interrogazione presentata dal Capogruppo d'Opposizione, non c'è stato alcun intervento, nel merito, da parte mia; io mi sono limitato ad evidenziare i motivi per cui l'interrogazione, così come presentata, era palesemente inammissibile”.