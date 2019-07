Sanremo: tra i vicoli della Pigna la storia di Rock in the Casbah è “Un sogno lungo vent’anni” (Foto)

La storia di Rock in the Casbah vivrà per sempre nei ricordi di chi c'è stato, ma ora potrà anche essere tramandata a chi forse nemmeno era nato quanto tutto ebbe inizio.

Il festival rock più longevo del Ponente, in attesa della sua ventesima edizione in programma ad agosto, si specchia nel libro “Un sogno lungo vent’anni”, ideato da Larry Camarda ed edito da Atene Edizioni. Il volume celebrativo è stato presentato ieri alla chiesa di Santa Brigida nel cuore della Pigna, la casa di Rock in the Casbah.

Alla 'prima' ha preso parte anche il sindaco Alberto Biancheri insieme agli assessori Alessandro Sindoni e Silvana Ormea, oltre ai consiglieri Giuseppe Faraldi e Andrea Artioli. Un pomeriggio di ricordi, emozioni ma anche programmi per il futuro di una pietra miliare della musica live in Liguria.

L'appuntamento per Rock in the Casbah 2019, la ventesima edizione, è fissato per i primi giorni di agosto, sempre in piazza San Costanzo, nella Pigna.