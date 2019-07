Imperia: successo ieri sera per l'evento n. 7 del festival 'Due parole in riva al mare'

Grandissimo successo ieri a Borgo Foce per l'evento n. 7 del festival due parole in riva al mare. Lorenzo Licalzi, scrittore di Pieve Ligure di grande successo, ha presentato il suo nuovo libro 'Le alternative dell'amore (ed. Rizzoli). Hanno dialogato con l'autore Damiris, Valeria e Gabriella del gruppo di lettura Frammenti.

L'associazione due parole in riva al mare, organizzatrice del festival, ringrazia il Comune di Imperia, l'Assessore alla cultura Marcella Roggero, Comune di San Lorenzo al mare, la regione Liguria e tutti gli sponsor per sostenere questa importante iniziativa culturale. Insomma, non ci si può certamente annoiare con Due parole in riva al mare!! Un grazie speciale al ristorante I Sognatori per l' ospitalità e la collaborazione!".