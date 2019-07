CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 7 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Centrale (tel. 0184 597822)

- TOY STORY 4 – ore 17.00 - 19.30 - 21.30 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia - "Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome 'Forky' nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo…”

Voto della critica: ****

Tabarin (tel. 0184 597822)

- ANNABELLE 3 – ore 17.15 – 19.15 – 21.15 – di Gary Dauberman - con Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife – Horror/Thriller - "I demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola ‘al sicuro’ dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- ANNABELLE 3 – ore 21.15 – di Gary Dauberman - con Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife – Horror/Thriller
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- WOLF CALL - MINACCIA IN ALTO MARE – ore 21.15 – di Antonin Baudry - con François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, Paula Beer, Etienne Guillou-Kervern - Drammatico - "Un giovane uomo ha il raro dono di riconoscere ogni suono che sente. A bordo di un sottomarino nucleare francese ogni cosa dipende da lui, ‘l'orecchio d'oro’. Tutti lo reputano il migliore, finché un giorno non commette un errore che mette l'equipaggio in pericolo di vita. Per cercare di recuperare la fiducia dei suoi compagni, finirà per mettersi in una situazione ancora più drammatica. Nel mondo della dissuasione nucleare e della disinformazione, si ritroveranno tutti intrappolati in un ingranaggio incontrollabile…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- TOY STORY 4 – ore 21.00 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia
Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- TOY STORY 4 – ore 17.30 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia
Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

- NUREYEV - THE WHITE CROW – ore 21.15 – di Ralph Fiennes - con Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksey Morozov – Biografico/Drammatico - "Nel 1961, l'astro nascente del balletto russo Rudolf Nureyev, sfuggì in maniera rocambolesca al rimpatrio e si consegnò alla polizia di Parigi…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- TOY STORY 4 – ore 21.00 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia
Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Pablo Trapero - con Martina Gusman, Bérénice Bejo, Edgar Ramirez, Joaquín Furriel, Graciela Borges – Drammatico/Thriller - "Dopo lunghi anni di assenza, e a seguito dell'ictus di suo padre, Eugenia ritorna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino a Buenos Aires, dove ritrova la madre e la sorella. Le tre donne sono costrette ad affrontare i traumi emotivi e gli oscuri segreti del passato che hanno condiviso sullo sfondo della dittatura militare. Emergono rancori sopiti da tempo e gelosie, il tutto amplificato dall'inquietante somiglianza fisica tra le due sorelle, che scoprono di avere più cose in comune di quanto avessero mai pensato…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- TOY STORY 4 – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia
Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- ANNABELLE 3 – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Gary Dauberman - con Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife – Horror/Thriller
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- TOY STORY 4 – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia
Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it