Volontari al lavoro sulla S.P 21, i ringraziamenti del vicesindaco di Montalto Carpasio

Anche quest'anno si è svolta la pulizia delle Strade Provinciali e sentieri Comunali da parte dei Volontari sulla S.P 21 Montalto Carpasio.



“Anche quest'anno ahimè – commenta il vicesindaco Valerio Verda - si è dovuto constatare la totale assenza della Provincia che ha abbandonato detto tratto di strada che sta diventando di anno in anno sempre più pericoloso: buche ovunque, tombinature totalmente scomparse, cunette invisibili, asfalto a tratti scomparso tanto da lasciare intravedere il pietrisco fuoriuscire come fosse strada interpoderale anzichè Provinciale. Questa situazione è ormai inaccettabile, umilia chi vive nei Paesi e non è un bel biglietto da visita per i turisti che ogni anno percorrono le strade di Valle Argentina. Tutti i Comuni, come stamane diceva anche il Presidente dell'Unione Di Fazio, devono fare squadra... io aggiungerei anche unirsi in una protesta comune. Un sentito ringraziamento ancora ai cacciatori di Montalto Carpasio a tutti i volontari da parte dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Bianchi”.