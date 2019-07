Viaggio nella storia: da Napoli alla Siberia, passando per Sanremo. Una storia misteriosa

C'era anche Bartolomeo a bordo di quella nave diretta in Siberia: l'enigmatico sanremese, di cui ho parlato qualche tempo fa in una mia rievocazione proprio su Sanremonews, non poteva non trovarsi anche su quel convoglio speciale in un momento storico cosi' speciale. E si trovava in un equipaggio davvero speciale, scelto per accompagnare i nostri militari in una missione altrettanto speciale. Bartolomeo era della partita, era sempre della partita.

Gia' impegnato agli esordi della Russia rivoluzionaria, e certamente agente dei regi servizi italiani all'estero, fu compagno di viaggio di mio nonno materno Pelle Lorenzo pure nel lungo viaggio che porto' da Napoli alla Siberia un corpo di spedizione italiano, destinato a sostenere i russi bianchi contro i bolscevichi nell'estremo oriente russo. E tutto questo nel quadro delle iniziative alleate, volte, tra il 1918 e il 1919, ad arrestare in tutte le Russie l'avanzata rossa. A quella vicenda ho dedicato anche una nota rievocativa su un mio blog. I militari italiani, nella circostanza, erano prevalentemente originari delle zone recuperate all'Italia dall'impero austro ungarico, e perciò chiamati austro italiani. Bartolomeo, come diceva spesso mio nonno, sfoggiava tutta la sua autorità organizzativa nel portare avanti un incarico ormai non più così coperto, come era apparso durante le prime giornate rivoluzionarie dalle parti di San Pietroburgo e poi di Kiev.

Come ho detto, Bartolomeo, abile e preparato, stupiva mio nonno soprattutto per la sua capacità di tenere i collegamenti con le forze alleate e soprattutto di coordinare i movimenti di operazioni che, a prima vista, apparivano inspiegabili e misteriose. A Vladivostok, Bartolomeo sembrava di casa. Mio nonno ricordava che questo straordinario personaggio era scomparso dal suo radar dalle tragiche giornate sul fiume Volga, per riapparire a sorpresa sul bastimento in partenza da Napoli per la Siberia. Elegante e in grado di padroneggiare più lingue, Bartolomeo si distingueva per il suo continuo prendere appunti per trasmetterli o condividerli in questa o in quella direzione, con questo o con quell'altro strano e misterioso personaggio occasionale.

Ad un tratto, subito dopo lo sbarco a Vladivostok, nuovamente Bartolomeo s'involo', facendo perdere le sue tracce. Mio nonno Lorenzo lo rivide anni più tardi (come ho riportato appunto su Sanremonews) a spasso per Sanremo a metà degli anni 20. Bartolomeo gli venne incontro, salutandolo con la consueta misurata cordialità, conservando i suoi modi asciutti, tipici di un ruolo che svolse egregiamente finché visse. E come nel nulla ogni tanto scompariva, da allora nel nulla si dissolse definitivamente. Anche da questi particolari Sanremo si rivela da sempre terra di intrighi e di misteri.