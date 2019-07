Sanremo: partenza leggermente sottotono ma positiva per i saldi, pochi stranieri e molti clienti locali hanno approfittato delle grandi offerte

Leggermente sottotono, ma comunque positiva, la partenza dei saldi estivi che hanno preso il via proprio ieri anche a Sanremo. L’occasione dei grandi sconti è sempre carica di aspettative da parte dei commercianti della città e non solo, ad attenderli è anche la cittadinanza che spera di poter fare affari a prezzi più contenuti.

“Sono un evento aspettato ormai da tutti - spiega Andrea Di Baldassarre, Presidente di Confcommercio Sanremo - non solo da parte dei turisti ma anche dei cittadini. sarebbe bello vedere i negozi pieni anche al di fuori dei saldi. L’affluenza ieri è stata importante, i negozi si sono fatti trovare pronti e disponibili, alcuni sono rimasti aperti anche la sera, è bello vedere la gente fare acquisti in queste occasioni.”

Partenza positiva sì, ma comunque meno brillante degli anni precedenti e secondo alcuni commercianti le ragioni risiedono principalmente nella concorrenza della grande distribuzione, soprattutto per quanto riguarda la Francia, ma anche la recente apertura di The Mall: “Abbiamo visto principalmente clientela locale - spiega Antonio Fontanelli, commerciante e consigliere provinciale di Federmoda - e pochi stranieri. Le ragioni riguardano principalmente la vicinanza di due grandi centri commerciali in Francia e di The Mall qui in Italia. Le grandi distribuzioni hanno una potenza di fuoco con cui non possiamo competere.

Questa è la morte dei centri cittadini, se non si interviene. La mia, infatti, vuole essere una critica costruttiva per spingere a migliorare il centro cittadino puntando sulle sue peculiarità. Dobbiamo promuovere il centro commerciale a cielo aperto che abbiamo - continua - e questo è possibile farlo attraverso una buona accoglienza della clientela, ma soprattutto investendo sulla viabilità e sui parcheggi. Se ci si mette un’ora ad arrivare in centro, ma dieci minuti per arrivare per esempio a The Mall, la clientela qui non arriva.”