Pulizia strade nelle Valli Argentina ed Armea: l'Unione chiede alla Provincia di assumersi l'onere del servizio

Dall'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea presentata una proposta per adottare in futuro il servizio di pulizia delle strade. Da troppi anni i comuni dell'entroterra si sono dovuti affidare al buon cuore dei cittadini per far fronte alla messa in sicurezza delle vie provinciali, andando incontro all'impossibilità di intervenire della Provincia. Con il passare del tempo quella che era una urgenza è diventata un lavoro a tempo pieno durante tutto l'anno.



La questione del volontariato è tornata di attualità nelle due valli dell'Unione grazie ad un incontro con gli amministratori provinciali e attraverso una lettera di intenti. La missiva è stata inviata quest'oggi da Massimo Di Fazio, il presidente dell'ente che accomuna Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ceriana e Bajardo. I destinatari? In primis la Provincia ma anche Regione Liguria, il Parco delle Alpi Liguri ed il GAL Riviera dei Fiori.



“Proprio oggi stiamo intervenendo su Triora e Molini di Triora con una squadra di volontari dei due comuni per la messa in sicurezza delle strade provinciali. A loro va il mio personale ringraziamento per l'importante lavoro svolto oggi e nei mesi scorsi. - puntualizza Di Fazio - Nella lettera ho ricordato come queste giornate di volontariato siano nate per pulire le strade comunali e principalmente provinciali. All'epoca queste iniziative avevano un significato particolare e per questo avevano raccolto l’adesione di molti abitanti dei paesi. Erano iniziative presentate come eventi eccezionali a cui far fronte. Oggi non è più accettato dai cittadini come regola per il mantenimento della pulizia delle strade provinciali. Già quest’anno gli interventi di volontariato non saranno attuabili per tutte le strade provinciali interessate e in futuro queste iniziative andranno scemando fino a scomparire”.



Come potrebbe intervenire l'Unione dei Comuni che lei rappresenta? “La sicurezza e il decoro del nostro entroterra è rappresentato anche da un’adeguata pulizia delle strade e delle relative scarpate, interventi che se fatti con idonei mezzi meccanici possono garantire una maggiore visibilità e anche uno strumento di prevenzione incendi. - risponde il presidente - L’Unione dei Comuni delle Valli Argentina Armea, unisce 5 comuni montani e pertanto, avvalendoci della legge sulla montagna, possiamo ricorrere all’utilizzo dei coltivatori diretti. In questo modo potremmo dare ai lavoratori agricoli saltuari una possibilità di integrare il loro reddito in maniera legale e con riflessi positivi sul futuro previdenziale del lavoratore, creando opportunità di lavoro in un'entroterra sempre più spopolato. Vogliamo avviare uno studio di fattibilità, che in linea di massima è già delineato, per trasferire all’Unione il servizio di pulizia delle strade comunali e provinciali di pertinenza da effettuarsi con idonei mezzi meccanici e avvalendosi di coltivatori agricoli”.



Mezzi che l'Unione dovrebbe comprare grazie all'investimento parziale dei Comuni. Si tratta di veicoli professionali, delle trince, dall'alto valore economico ma che potrebbero garantire risultati migliori. Inoltre rimarrebbero poi a disposizione dei paesi, in caso di necessità garantendo tempi di intervento ben più rapidi. “L’economia dei Comuni dell’Unione è soprattutto turistica, i comuni e l’unione stessa hanno aderito al patto regionale del turismo e la sicurezza stradale e il decoro urbano ne sono imprescindibili strumenti. - analizza Di Fazio - Si potrebbe affrontare l'investimento iniziale utilizzando i fondi in oggi stanziati dall’Amministrazione Provinciale per lo stesso servizio, nonché ulteriori risorse reperibili ad esempio da fondi europei o tramite la semplice alienazione del legname derivante dai primi anni di interventi di pulizia delle banchine stradali”.



In questa fase, sottoscrivendo la lettera, i cinque borghi delle valli Argentina ed Armea hanno chiesto alla Provincia un impegno formale ma non economico. L'intenzione è quella di non lasciar cadere nel dimenticatoio la problematica delle strade provinciali. “Abbiamo proposto alla Provincia di adottare un formale e idoneo atto amministrativo per dare concretezza all’iniziativa. Si tratta di un investimento importante per il nostro territorio e la sua messa in sicurezza. Prima di tutto però dobbiamo costituire un gruppo di lavoro per confrontarci su una progettualità che sia partecipata e condivisa. Adottando questo principio potremmo riuscire ad intercettare specifici finanziamenti per rendere concreta la soluzione proposta dall'Unione, in tempi davvero brevi” - conclude il presidente Di Fazio.