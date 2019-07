Bordighera: aperte iscrizioni al workshop teatrale sulla comicità dell’Associazione 'Onde Ribelli'

Sono aperte le iscrizione al workshop teatrale sulla comicità, organizzato dall’Associazione 'Onde Ribelli', che si svolgerà nelle giornate del 12-13-14 luglio a Bordighera e che vedrà come docente per la terza volta l’attrice Paola Maccario.



La Maccario, già nota a molti, si è formata presso la Scuola di Teatro Paolo Grassi a Milano e ha lavorato in teatro e al cinema al fianco di grandi nomi quali Gigi Proietti, Giampiero Ingrassia, Neri Marcorè, Serena Dandini, Lillo e Greg, Marina Massironi ed altri ancora. Attualmente è il Direttore artistico del Teatro del Ghigno a Pisa. Per ogni altra informazione chiamare i sotto indicati numeri: cell 3200462709 / 3297577171