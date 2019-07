Tennis, Wimbledon 2019. Eliminazione e tempesta Social su Fabio Fognini

Eliminazione e tempesta Social per qualche frase espressa di troppo sui Social, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport online.

Non è stata una giornata non facile per Fabio Fognini, che dopo essere stato superato per 3 set a 0 dall'americano Sangren ed eliminato da Wimbledon si è lamentato non poco sui Social Network.

Il tutto per la lamentela del tennista 32enne di Arma di Taggia per aver giocato sul campo numero 14 del Circolo inglese. Le reazioni sono state immediate e Fognini a twittato con una frase immediata di scuse: "Se qualcuno si è offeso chiedo scusa, ma non ho niente da aggiungere".