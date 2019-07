Sanremo: alla vecchia stazione e ai giardini Regina Elena due postazioni Arpal in città per il monitoraggio della qualità dell’aria

Oltre alla qualità del mare, l’Arpal ha anche il compito di monitorare lo stato dell’aria a Sanremo e, per questo, servono postazioni che ne consentano i rilievi. In particolare urge valutare le sostanze presenti in zone particolarmente trafficate e, in altre, meno interessate della auto, in modo da avere i dati più disparati da poter analizzare.

Per questo il Comune di Sanremo di recente ha concesso le due postazioni necessarie all’Arpal per effettuare i rilievi sull’aria in città. Uno sarà nella zona della vecchia stazione, all’altezza di piazza Cesare Battisti, tratto molto trafficato per il flusso in entrate e in uscita dalla città. L’altro ai giardini Regina Elena, vicino alla Madonna della Costa, nella parte alta del centro storico, zona meno trafficata ma utile per valutare la qualità dell’aria anche in assenza delle auto.