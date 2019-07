Seborga: prefabbricato di piazza Martiri Patrioti, il Comune pubblica un bando per assegnarlo nuovamente

Ancora nessuna destinazione definitiva per il prefabbricato di piazza Martiri Patrioti, il comune di Seborga pubblica un nuovo bando per la sua assegnazione. Quest’ultimo prevede l’affidamento in concessione e gestione mediante procedura aperta al pubblico, ad esclusione della somministrazione di alimenti e bevande.

La struttura era nata con l’idea di rilanciare il commercio nel piccolo paese, offrendo un ulteriore spazio commerciale e in una zona particolarmente strategica. La durata dell’affidamento è di tre anni ed è prevista un’ulteriore proroga. Le domande dovranno pervenire in comune, presso l’Ufficio Protocollo, entro le 12 del 19 luglio