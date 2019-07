Sanremo: la prossima settimana primo Tavolo del Turismo per il neo assessore Sindoni, al centro l’utilizzo della Tassa di Soggiorno da ottobre

Entra nel vivo il lavoro del neo vice sindaco e assessore al Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni. La prossima settimana è in programma la prima riunione del Tavolo del Turismo, lo strumento di confronto tra amministrazione, categorie e addetti ai lavori del comparto.

Al centro della riunione di lunedì mattina sarà la Tassa di Soggiorno, l’imposta che dal 2019 anche Sanremo ha adottato per finanziare, come prevede la legge regionale, le manifestazioni e gli investimenti in promozione ne decoro della città. Il Tavolo del Turismo vedrà le parti discutere proprio della spesa dei fondi della Tassa utilizzabili, come da regolamento, a partire da ottobre. Niente anticipo per le manifestazioni estive.

“Vogliamo instradarci per arrivare all’utilizzo della Tassa di Soggiorno da ottobre per fiere, eventi e per investire sul decoro della città - dichiara Sindoni ai nostri microfoni - cercherò di fare in modo che sia un Tavolo che esca con l’unanimità dei consensi, snello e veloce per capire come usare al meglio i fondi che avremo a disposizione”.