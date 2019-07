Taggia si prepara a celebrare la tradizione ligure: domenica cucina e musica live con un tributo speciale a Fabrizio De Andrè

Domani sera, domenica 7 luglio, a Taggia appuntamento con la cultura dell'essere liguri. 'Storia, suoni e sapori', questo il nome dato alla manifestazione che celebrerà la tradizione culinaria e musicale di questa regione.



L'evento prenderà il via alle 19.15 proprio dalle numerose attività del centro storico tabiese che hanno scelto di partecipare offrendo menù e pietanze che rispecchino le più famose ricette liguri. Spazio quindi al pan e pumatta, al condiglione, acciughe fritte, tirata verde, canestrelli, parpaiui, fiori ripieni, farinata, frisciui, pasta pesto fagiolini e patate e molto altro ancora il tutto condito con il rinomato olio di oliva taggiasca. Pietanze che si potranno degustare presso: il ristorante Castelin, il ristorante Terramare, il bar Torre, il ristorante Florida, il bar Emilio, la gastronomia Sapori in Corso, il bar Frascati, il ristorante Cavallino Bianco, il bar Blender, il bar 900 e molti altri.

La serata proseguirà all'insegna della musica cantautorale genovese. Tre piazze per tre grandi artisti, dove saranno proposte esibizioni live dove si renderà omaggio a questa scuola che ha fatto la storia della musica contemporanea.



Ecco dove e chi si potrà ascoltare domani sera a Taggia:



- Piazza 4 Novembre – ore 21.15 - con i Liguriani per 'Suoni dai mondi liguri';





– ore 21.45 – con i Trilli per 'O lidin, o lidin, o lidena'. I Trilli sono un duo musicale genovese nato nel 1973 e scioltosi nel 1997. Il loro repertorio spaziava dalle canzoni classiche in dialetto ligure alle composizioni di spirito umoristico. Ad oggi rimane il gruppo con il più alto numero di dischi venduti in dialetto genovese.

– ore 22.15 – Napo canta De Andrè, 'Bocca di rosa' ed altri racconti. Napo si esibirà insieme ad Andrea Vulpani ed Alice Nappi, con un tributo alla produzione di De Andrè. Una presenza importante per Taggia considerando che il trio recentemente ha suonato in diretta su Rai 1 a La Vita in Diretta, durante il ricordo di De Andrè a 20 anni dalla sua scomparsa.