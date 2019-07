Cultura, bellezza, gastronomia e divertimento, ecco gli appuntamenti di questo fine settimana nel Ponente ligure

Cultura, bellezza, sapori e divertimento si fondono fra terra e mare. Questo è il fil rouge che unisce gli appuntamenti di questo fine settimana nel ponente ligure.

Un evento su tutti è l’incontro di domenica a Cervo (ore 21) con il vincitore del Premio Strega 2019 Antonio Scurati che sarà sul meraviglioso Sagrato dei Corallini per raccontare il libro dell’anno: ‘M. Il figlio del Secolo’. Si tratta della prima presentazione pubblica sul territorio nazionale dopo la proclamazione a Villa Giulia (Roma) il 4 luglio scorso. L'incontro sarà condotto da Massimo Bernardini, giornalista – esperto anche di musica - e conduttore televisivo conosciuto come autore e presentatore di TV Talk (Rai 3) e Il tempo e la storia (Rai Storia), per la prima volta a Cervo. Il reading è affidato ad Eugenio Ripepi, attore, regista ed esperto di musica e spettacolo.

Il libro, in corso di traduzione in venticinque paesi, è il caso letterario dell’anno, un’opera grandiosa e audace che ci porta a rivivere passo per passo il ventennio che ha cambiato per sempre la nostra storia. Interventi musicali a cura di Davide Ravasio (Sassofono) e Manuel Merlo (Chitarra).

Sempre domenica, l’appuntamento è a Sanremo alle ore 21, nell’affascinante location di Villa Ormond, con il ‘Concerto per Dodo Goya’. Una serata dedicata all’indimenticato contrabbassista jazz sanremese, scomparso 2 anni fa al termine di una lunga malattia, amico e collega dei musicisti che lo celebreranno nel modo in cui a lui farebbe più piacere: suonando! La novità di questo concerto sarà l’’Aperitivo pre-concerto’. Chi lo desidera - a partire dalle ore 20.00 - potrà godersi la bellezza del Parco matuziano in attesa dell’inizio e con soli 5 euro potrà avere servita una prima consumazione, che consisterà in un aperitivo ed un servizio di Buffet. Le composizioni che eseguirà la ‘Ottimo Massimo Grand Band’, alla quale sarà affidata la colonna sonora della serata, sono di Andrea De Martini. La ‘Band’ sarà condotta da Giampaolo Casati (trombettista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra) con, in qualità di ospiti, Riccardo Zegna (piano), Pietro Tonolo (sax) e John B. Arnold (batteria): tutti musicisti che tante volte hanno condiviso il palco con Dodo Goya.



Altro appuntamento di prestigio è fissato sabato sera a Diano Marina nella prestigiosa cornice di Villa Scarsella con lo spettacolo 'Ciak si gira… Cinemà!', prima data dell'ottava edizione dell'Estate Musicale Dianese. Protagonisti saranno la cantante Alma Manera e l’attore Beppe Convertini attualmente impegnati entrambi sulle reti nazionali (‘All togheter now’ e ‘La Vita in diretta Estate’).

In ‘Ciak si gira… Cinemà!’ l’affascinante Alma interpreterà alcune tra le più storiche e note colonne sonore d’autore. Un carosello di emozioni, ricordi, visioni e racconti in musica, che non mancheranno di appassionare e divertire. Beppe Convertini sarà il compagno di viaggio ideale di questo mondo magico e dorato, con il compito di narrare i monologhi tratti da grandi film, con una sua personalissima interpretazione, fatta di garbo ed eleganza.

A Taggia invece riparte, puntuale come ogni anno, ‘Musica nei Castelli di Liguria’, rassegna musicale giunta alla sua XXIX edizione. E lo fa con un nuovo appuntamento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune dal titolo ‘Storia, suoni e sapori…metti una sera in Liguria’. A partire dalle 21.00 di domenica sarà piacevole scoprire alcuni aspetti della Liguria in musica: tre diverse formazioni infatti, che rappresentano ciascuna un’eccellenza nell’ambito del loro repertorio musicale, si esibiranno nelle tre piazze taggesi, ad orari diversi, per permettere così la scoperta di molteplici aspetti dell’espressione musicale ligure: da quella più tradizionale proposta dai Liguriani, alla canzone dialettale di Vladi dei Trilli, al tributo al grande Fabrizio de Andrè, di cui si celebrano i 20 anni dalla scomparsa, grazie alla voce di Napo (più info)



Dopo la cultura e lo spettacolo, approdiamo ora ad un fine settimana gustoso a Diano Castello con la Festa in Ciassa.

Sabato 6 e domenica 7 luglio, a partire dalle 19.30, tradizionale appuntamento con stand gastronomici, musica e ballo in Piazza Matteotti. Tante le specialità che potranno essere gustate, pasta alla Castellana, pasta al pesto, minestrone dei Bestagni, lumache, coniglio alla ligure, capocollo, salsiccia, cunduiun, patatine fritte e dolci di pasticceria. Fiumi di Birra, Vermentino e Barbera. Gli Amici del Castello metteranno a disposizione un bus navetta che parte da Diano Marina (zona: passaggio a livello vecchia stazione; dopo le 4 strade all’altezza del parcheggio dei pullman; poco prima della rotonda di Diano Castello) e arriva a Diano Castello a pochi passi dalla sagra. Il servizio sarà continuo dalle 19 alle 24, quindi vi sarà un bus ogni 10 minuti circa. Completamente gratuito.



Musica, Spettacoli Teatrali & presentazione libri

Come ogni anno i Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia presentano una rassegna di eventi che avranno luogo nelle serate estive dal titolo ‘HanburycheSpettacolo!’ 2019. Il primo incontro è previsto per oggi, sabato 6 luglio alle ore 21.30, con lo spettacolo teatrale itinerante ‘A cuore aperto’. Si tratta di uni spettacolo-saggio finale del sedicesimo corso di recitazione organizzato e curato da ‘Liber theatrum’ sotto la direzione di Diego Marangon (info).

Sempre nella giornata di sabato ad Imperia, si potrà assistere, alle ore 21, al concerto della ‘Bruno Santoro Band’ ospitato sulla banchina del porto di Oneglia alla base del molo corto in Calata Aicardi. L’ingresso è libero (più info).

Sempre ad Imperia, il Teatro dell'Attrito propone musica dal vivo con lo spettacolo ‘Il rumore del bianco’.

‘I nostri 40 anni tra ricordi e melodie’ è il titolo del concerto itinerante a cura del Coro Polifonico Cantores Bormani con la collaborazione della OpenOrchestra, in programma alle ore 21.30 presso l’Oratorio di San Pietro in Piazza Pagliari ad Imperia.

Spostandoci nell’entroterra, e più esattamente ad Apricale, protagonista della serata sarà il gruppo musicale Compagni di Viaggio, cover band di Francesco De Gregori.

Al Forte centrale del Col di Nava (nel Comune di Pornassio), alle ore 21, il Coro alpino Monte Saccarello, diretto dal maestro Gian Paolo Nichele, e la Corale alpina La Rotonda di Agliè, diretta da Luca Giachero, saranno i protagonisti della XXI edizione del 'Cantamontagna’, tradizionale rassegna corale dedicata al canto alpino e popolare

Passando a domenica, uno spettacolo solidale per sostenere la ricerca sul Neuroblastoma è in programma al Teatro del Casinò Municipale di Sanremo (ore 21). Sul palco Mister Pipoli con la sua band si esibirà in un concerto rock dal titolo ‘Un sorriso per la Vita’.

Per i 40 anni di attività del Coro polifonico dei Cantores Bormani, ad Imperia, a partire dalle ore 21, si terrà un concerto itinerante diviso in due parti: la prima parte si svolgerà presso l’Oratorio di San Pietro al Parasio e sarà dedicata alla musica sacra con i coristi accompagnati dall'OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. Per la seconda parte ci si sposta in Piazza Pagliari per un’audizione dedicata ad un repertorio profano.

La bellezza invece è il leitmotiv della serata in programma al Belvedere Resentello di Ventimiglia con l’appuntamento di selezione del concorso ‘Miss Italia 2019’. La serata sarà caratterizzata dall’elezione di ‘Miss Miluna’.

In Piazza Chierotti ad Arma di Taggia, l’appuntamento è con il gruppo musicale ‘The Grove’. Si tratta di una cover band pop rock anni ’70 ’80 ’90 che propone un repertorio varia da canzoni italiane a brani internazionali.

Villa Scarsella di Diano Marina sarà il palcoscenico, alle ore 21.30 di domenica, dello spettacolo di danza Orientale, danza Tribal Fusion e giocoleria con il fuoco dal titolo ‘Origins, Oriental e Fusion Dance Show’.

Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, sabato sera a Borgo Foce di Imperia, Lorenzo Licalzi presenta ‘Le alternative dell’amore’ (ed. Rizzoli). Dialogherà con l’autore il Gruppo di Letture Frammenti (più info)

Feste & Sagre

Per i festeggiamenti patronali di San Siro a Sanremo, ci attendono sabato e domenica due serate di festa con primi piatti, rostelle, salsiccia, frittura di totani e molto altro. L’animazione e la serata danzante è a cura dell’Orchestra Fantasia. Il servizio ai tavoli è garantito da oltre 80 volontari della Parrocchia.

A Poggio di Sanremo si potrà partecipare a partire dalle 19.30. alla Sagra delle tagliatelle con i funghi. Si tratta di una serata gastronomica danzante allietata dall'orchestra Danilo Ponti.

Un’altra serata gastronomica danzante è in programma Sasso di Bordighera che sarà preceduta da un piccolo spettacolo a cura di artisti di strada del Teatro dei Mille Colori.

Per chi è amante dello Street Food, l’appuntamento da non perdere è a Riva ligure, sabato e domenica, con ‘Beer & Food Festival’. Si potrà gustare il ‘Cibo di strada d’Autore’ in piazza Ughetto già a partire dalle 10 di mattina e ogni sera l’evento sarà allietato dall’esibizione di varie band.



Airole ospiterà sabato ‘Liguria Wine Trekking’. Si tratta di un evento rivolto a tutti gli amanti del vino e dell'outdoor che si tradurrà in una passeggiata adatta a tutti alla scoperta dei vigneti e delle aziende di Liguria. Il punto d'incontro è fissato presso il Santuario della Madonna delle Grazie (più info)

In occasione della Festa della Madonna degli Angeli, l'Associazione I Caruggi presenta a Gazzelli, frazione di Chiusanico, una serata musicale con i Trilli. In piazza si potrà gustare piatti a base di cous-cous alle verdure e alla carne.

‘Metti una sera d’estate’ è il titolo dell’evento in programma ad Evigno, frazione di Diano Arentino. Ad aprire la serata, una degustazione di fritti a base di acciughe croccanti, sarde ripiene, pan fritu e contorno, friscoj dolci e salati, verdure ripiene. A seguire, gli attori della Compagnia Teatrale amatoriale di Imperia ‘Ramaiolo in scena’ metteranno in scena lo spettacolo ‘Quando il gatto non c’è’ di Johonnie Mortimer e Brian Cooke per la regia di Alessandro Manera.

Oggi e domani torna a Valloria, in Val Prino, la sagra ‘A Valloria fai baldoria’. Nel paese delle porte dipinte si rinnova una lunga tradizione: il primo sabato e domenica di luglio si dà il via alla sagra gastronomica che prevede il piatto di Valloria, ravioli, Zemin, carne alla brace, spiedini, dolce della nonna, limoncino. Questa sera l’intrattenimento musicale è affitado all’orchestra di ‘Stefano Frigerio’ mentre domenica toccherà all’orchestra di ‘Cristian & Luna Nueva’ (info).

Una cena con specialità liguri in compagnia delle poesie in musica di Fabrizio De André è prevista a Rezzo sabato sera. L’evento, a cura della Pro Loco, vedrà esibirsi il gruppo ‘Corbe de Coi’. L’Orchestra ‘Serena Group’ invece allieterà la serata enogastronomica e danzante prevista a Seborga nella piazza nuova del paese.

Sport & Escursioni

Il Circolo Tennis di Sanremo ospiterà sino a domani, domenica 7 luglio, la ‘Summer Cup under 14 femminile’ (più info)

Al campo Lagorio di Imperia si svolgerà sabato il 34° Trofeo Maurina a cura della Maurina Imperia Olio Carli.

Sul lungomare di Levante di Arma di Taggia si potrà assistere partenza (ore 15) della 30a edizione della ‘Regata Arma-Gallinara-Arma’, gara tra imbarcazioni in notturna diventata uno degli appuntamenti classici del Ponente.

Bajardo sarà invece teatro della 2a edizione del ‘Memorial Josè’, passeggiata di Auto Storiche prevalentemente da Rally gruppo A e gruppo B. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 9.30 presso il bivio Apricale–Bajardo. L’evento si concluderà a Bajardo intorno alle 16.30.



Sul ring allestito in Calata Cuneo ad Imperia, domenica sera è in programma un incontro di Boxe Italia-Francia a cura della AS.D. Fighting Boxe Imperia.



La città di Camporosso domenica ospiterà presso il Palabigauda, l’evento nell’ambito dell’iniziativa regionale ‘L’Arco del Benessere’ denominato ‘Summer Wellness Day’. Durante la giornata si potrà partecipare a 3 ore di pura danza, divertimento, cultura e natura (Danza Moderna/ HipHop/Cerchio Aereo). Due appuntamenti nel pomeriggio: una appresentazione Teatrale da titolo ‘Omaggio a Monet’ e un Flashmob alle ore 20.30.



Escursione guidata gratuita di circa 5 ore lungo le mulattiere che da San Lorenzo al Mare conducono ai borghi storici di Costarainera e Lingueglietta è in programma sabato. Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 nella piazza del mercato (zona cimitero).

Domenica si potrà partecipare ad un’escursione sul Monte Monega, nel Comune di Montegrosso Pian Latte, alla scoperta delle tradizioni dei pastori al confine sud delle Alpi, tra boschi di faggio e praterie d’alta quota. Il ritrovo è fissato ad Imperia (info 347 6006939).

San Bernardo di Mendatica al Monte Frontè è un trekking ad anello con partenza da San Bernardo di Mendatica alle ore 9.30 o alle ore 8.30 in Piazza Dante ad Oneglia (info 338 1375423).



