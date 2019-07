Borgomaro: domenica 14 luglio, presentazione del Polittico dei SS. Nazario e Celso

Nella serata di domenica 14 luglio 2019, alle ore 21.00, a Borgomaro, nella Pieve dei SS. Nazario e Celso, sede della omonima Comunità Monastica Benedettina, si terrà la presentazione del Polittico dei SS. Nazario e Celso.

"La presentazione conclude idealmente il processo di restauro globale iniziato nel giugno 2017, nell’ambito della Campagna Restituzioni 2018 a cura della Banca IntesaSanpaolo, e dopo l’esposizione alla Reggia di Venaria (TO) dal 28 marzo al 16 settembre 2018. Infine l’Opera è stata ricollocata nella sua sede originaria, nell’abside della Pieve, nell’ottobre dello stesso anno.

Il tempo finora trascorso è stato necessario per ottimizzare le soluzioni di protezione e illuminazione del Polittico, di sperimentazione di percorsi di visita, ma soprattutto per la raccolta di una notevole quantità di materiale storico e fotografico sia sull’Opera che sulla Pieve. L’esito di questo lavoro si è condensato nel testo 'Rinascita di una Pieve. Il Polittico dei SS. Nazario e Celso a Borgomaro' che verrà reso disponibile per la prima volta in questa occasione.

A condurre la serata e illustrare in dettaglio caratteristiche e valore del Polittico saranno il dott. Alfonso Sista (Funzionario Storico dell’Arte Responsabile per la Provincia di Imperia della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona) e Riccardo Bonifacio (Restauratore esperto nella conservazione e recupero di opere d’arte).

L’ingresso è libero e, al termine della serata, sarà offerto un rinfresco a tutti".

Per informazioni: Comunità Monastica Benedettina tel.: 0183.54501.