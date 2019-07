Torrazza: resta in carcere Lorenzo Zulitti, il 23enne che ha accoltellato la madre è ora accusato di tentato omicidio aggravato

Il giudice Anna Bonsignorio ha convalidato la misura cautelare in carcere di Lorenzo Zulitti, 23 anni, che tra mercoledì e giovedì, a Torrazza, aveva accoltellato la madre. Da una prima ricostruzione sembrava che i due avessero litigato, ma in realtà pare che il ragazzo abbia accoltellato la donna in preda ad un inspiegabile raptus.

L’accusa è quella di tentato omicidio aggravato dal futile motivo. La donna che fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è ricoverata al Santa Corona di Pietra Ligure, è stata accoltellata con un coltello da campeggio.

Il giovane è difeso dall'avvocato Giovanni Di Meo.