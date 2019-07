Sanremo: omicidio Foschini, assolto Verrigni perché incapace di intendere e volere, resterà in una residenza di sicurezza per vent’anni

Incapace di intendere e di volere, quindi assolto, ma resterà in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza per vent’anni. E’ questo il futuro di Alessandro Verrigni che il 21 giugno 2018 uccise Fernando Foschini in via Padre Semeria a Sanremo. Secondo quanto scrivono Stampa e Secolo, con la sua assoluzione non ci sarà alcun risarcimento per moglie e figlie.