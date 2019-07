Ventimiglia: l’associazione Albintimilium vince il bando della Fondazione Casartelli - Perraro per la realizzazione di due bookcrossing corner (Foto)

E’ l’associazione Albintimilium la vincitrice del bando della Fondazione Casartelli - Perraro di Ventimiglia per la realizzazione di due bookcrossing corner. Questa mattina la consegna dell’assegno di mille euro al Parco del Corsaro Nero.

L’associazione ha partecipato al bando pubblicato dalla fondazione avente ad oggetto l’erogazione di contri­buti a favore di ass­ociazioni per la rea­lizzazione di proget­ti a sostegno del territorio con il progetto di due bookcrossing corner.

Si tratta di due nuovi spazi per lo scambio gratuito di libri con cui si prevede l'install­azione di due caset­te contenitive per il crossbooking poste in due siti di alta frequentazione pubb­lica, ovvero il Parco del Cors­aro Nero e i Giardini comun­ali, col fine di st­imolare la diffusione della cultura e de­llo scambio gratuito di libri, per bambi­ni e per adulti, un’iniziativa defini­ta “La semina dei libri”.