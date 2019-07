Sempre più stranieri scelgono Sanremo per le vacanze, grande attesa per un agosto che si preannuncia buono

L’estate 2019 è ancora nel vivo, ma i dati degli addetti ai lavori permettono di analizzare i trend turistici della Città dei Fiori.

Si è chiuso un giugno soddisfacente tra un clima ‘da mare’ e molti turisti che hanno scelto la nostra zona per le spiagge e non solo, e si sta aprendo un luglio che non è ancora da tutto esaurito, si conta sui last minute ma sembra che manchi qualcosa rispetto allo stesso mese del 2018.

Agosto, come da tradizione, sarà il mese clou e le aspettative sono buone, in linea con l’anno scorso, così come sono ottimistiche le previsioni per settembre. Ma chi sceglie Sanremo per le vacanze estive?

Stando ai dati di Federalberghi, gli stranieri sono sempre in netta maggioranza sugli italiani e il gap sembra aumentare nel 2019. Sanremo piace molto al di fuori dell’Italia. Tra i turisti nostri connazionali la maggioranza viene sempre da Piemonte e Lombardia oltre a molti residenti nelle grandi città di tutto lo stivale.

Infine il nodo ‘Tassa di Soggiorno’. Il tanto discusso strumento adottato dalla prima amministrazione Biancheri sembra non stravolgere le vite dei turisti che, anzi, si sono dichiarati soddisfatti per le cifre, ben più basse rispetto ad altre località turistiche italiane.