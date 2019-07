Teatro Ariston chiuso per qualche settimana. In molti passeggiando in via Matteotti si saranno accorti dei lavori che stanno interessando la struttura e che hanno reso necessaria la sua chiusura.

Si tratta di interventi di adeguamento dell’impianto elettrico che si completeranno il prossimo 18 luglio, giorno in cui il teatro sarà riaperto al pubblico. I biglietti per i successivi spettacoli, nei giorni di chiusura, possono essere acquistati presso il Cinema Centrale.