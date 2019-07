Sanremo: i ringraziamenti della Scuola M.Goretti all'Associazione Daniela Conte Onlus

I bambini, le maestre e i genitori della Scuola dell’Infanzia M. Goretti di Sanremo desiderano ringraziare l’Associazione Daniela Conte Onlus che si spende in opere sociali con tanta energia e dedizione.

Per la Scuola Goretti questa associazione ha accolto la proposta delle mamme di organizzare un mercatino di autofinanziamento, sostenendole prima, durante e dopo e ha promosso la fattiva collaborazione fra bambini, genitori e insegnanti, che hanno avuto la fantastica opportunità di approfondire e rinsaldare i rapporti durante le varie fasi di lavoro: ideazione, progettazione, produzione degli oggetti, allestimento delle bancarelle, vendita al pubblico e riordino.

L’Associazione ha poi acquistato i giochi per il giardino di cui necessitava la scuola, rendendolo favorevole all’apprendimento, al divertimento e pieno di sorrisi. Inoltre ha voluto regalare gli stessi sorrisi anche ai bambini in ospedale, tramite l'Associazione Sorrisi in Pillole, raddoppiando la cifra che il consiglio di intersezione della scuola ha scelto di conservare per ricordarsi di chi ha bisogno.

In questa bella esperienza di collaborazione e unitarietà di intenti, l'arricchimento più grande per tutti è stato conoscere e imparare da persone talmente belle da testimoniare che è possibile dare senso ai momenti di prova della vita, per donarsi e farsi portatori di gioia.