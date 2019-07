La food blogger bordigotta Raffaella Fenoglio con uno show cooking a basso indice glicemico delizia i partecipanti alla presentazione della Guida Astrologica

Ieri pomeriggio alla Feltrinelli di Genova è stata presentata la collana “L’Astro narrante” curata da Silvia Casini. Una vera e propria guida astrologica con consigli psicologici, grafologici, musicali e cine-letterari, enogastronomici, racchiusa in 12 libricini, uno per ogni segno zodiacale, acquistabili anche singolarmente.

Durante la presentazione la food blogger Raffaella Fenoglio ha dato vita a un cooking show a basso indice glicemico che ha deliziato il palato dei molti presenti. Il menu era composto da: Torta di verdura in pasta matta, come tradizione del Ponente ligure, un bicchierino di purea di ceci e basilico con nocciole e per finire il fondente di cioccolato accompagnato da crema di fragoline e menta.

L’idea della collana L’Astro narrante è nata da Il gusto speziato dell’amore di Silvia Casini dove la protagonista Stella abbina astronomia e gastronomia. Da qui, il ricettario astrale contenuto ne “L’Astro narrante”. Il progetto si è poi ampliato grazie ai contributi di diversi esperti. Interessante è l’intervista all’astronomo Stefano Giovanardi, che svela i segreti del cosmo e le più affascinanti leggende di amori impossibili nascoste tra le stelle.

In ogni libricino si trova un’intervista alla scrittrice e food blogger Raffaella Fenoglio con una ricetta abbinata alla spezia simbolo del segno e un’intervista all’associazione “La luna al guinzaglio”, che vi porterà a scoprire una (g)astronomica meraviglia: La tavola celeste.

I libri sono suddivisi nelle rubriche:

ASTRO MENU A cura di Silvia Casini - Ricettario astrale

EMOZIONI ASTRALI A cura di Kelly Ardens - Tratti psicologici e caratteristiche emotive del segno.

PER ASPERA AD ASTRA A cura di Maria Carla Zampieri - Simbolismo grafico e astrale del segno.

OROSCOPO LETTERARIO A cura di Alessandra Micheli - Suggerimenti letterari.

PAROLE ASTRALI: RACCONTI INEDITI. Racconti di Elisa Bollazzi, Erika Carta, Andrea De Venuto, Roberta La Placa, Samanta Crespi, Debora Parisi.

MUSICA ASTRALE A cura di Massimo Villa - Le canzoni da ascoltare in base al segno zodiacale.

LOOK STELLARE A cura di Francesca Lorusso- Stile e pietre da indossare.

ASTRI E RISPARMI A cura di Paola Nosari - Denaro ed emozioni, come ristabilire il controllo sul cash flow.

OROSCOPO DELLE SPEZIE E VINI ASTRALI A cura di Elvia Gregorace - Spezie e i vini astrali.

OROSCOPO CINEMATOGRAFICO A cura di Francesco Lomuscio - I film abbinati al segno.

ASTRO DÉCOR A cura di Simona Scifo - Colori da usare e come apparecchiare la tavola.

Silvia Casini dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere, ha ricoperto il ruolo di project manager presso l’Istituto Internazionale per il Cinema e l’Audiovisivo dei Paesi Latini di Gillo Pontecorvo e Sandro Silvestri. Si è occupata di relazioni internazionali e della promozione dei film italiani all’estero. In seguito, si è specializzata in marketing strategico e ha iniziato a collaborare con diverse case di produzione e distribuzione cine-tv nel settore del product placement e del co-marketing. Negli anni, ha collaborato con diverse testate giornalistiche e siti web, come Youmovies.it, DirettaNews.it, CheDonna.it, UniversoMamma.it, PianetaDonna.it, Girlpower.it, PianetaMamma.it, Tevere Notizie, Empire Magazine Italia, Vox Roma, Pink Italia Magazine. Ha fondato Upside Down Magazine assieme a un gruppo di scrittrici italiane, dove si occupa di recensioni filmiche e letterarie.