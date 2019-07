Imperia: la Polizia di Stato e il progetto 'Estate Sicura' con la partnership della CRI

Due settimane fa la Questura di Imperia ha avviato per il secondo anno consecutivo il progetto ‘Estate Sicura’, una delle iniziative di prossimità, di vicinanza nei confronti dei gestori degli stabilimenti balneari e dei turisti per garantire sicurezza e tranquillità.

Questa mattina si è svolta una tappa speciale con i poliziotti e gli operatori della squadra nautica con gli acquascooter presso lo stabilimento Delfino di Diano Marina insieme alla Croce Rossa Italiana attrezzata di gazebo per effettuare misurazioni di pressione e glicemia.

Non sono mancate le brochure realizzate dalla Questura contenenti avvertimenti utili per prevenire truffe e furti, i consigli per i più giovani che si approcciano al web e ai social network, nonché tutti i numeri utili per mettersi in contatto immediatamente con la Polizia di Stato, sia tramite il 112 che attraverso YouPol, l’app della Polizia di Stato che permette all’utente di interagire direttamente con l’operatore inviando segnalazioni relative ai fenomeni di bullismo e spaccio di sostante stupefacenti, che, in quanto geo localizzate, consentono di conoscere in tempo reale il luogo degli eventi.

Il partenariato con la Croce Rossa Italiana proseguirà il prossimo sabato ad Imperia.“‘Esserci sempre’ è essenzialmente lo spirito della nostra missione al servizio della cittadini, in particolare in questa circostanza dei turisti, per garantire sicurezza e tranquillità”, sottolinea il Questore Capocasa.