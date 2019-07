Imperia: "Caro mare, quanto mi costi?” Viaggio tra gli stabilimenti balneari, ecco i costi per 2 lettini ed un ombrellone (Foto)

Ogni anno si parla di aumenti e di rincari per le vacanze, tra viaggi, benzina, alberghi e, ovviamente per quanto ci riguarda, ingressi alle spiagge, lettini, ombrelloni ed altro.

Da pochi giorni la riviera di Ponente è entrata nel pieno della stagione estiva e abbiamo quindi deciso di fare un giro ad Imperia, nei principali stabilimenti balneari a pagamento per conoscere le tariffe praticate dalle varie spiagge e fare così un confronto tra di esse. I prezzi che pubblichiamo sono quelli medi riferiti all'alta stagione.

Nella zona del Prino, alla Baia Salata una giornata con il noleggio di 2 lettini e l’ombrellone costa, 30 euro in prima fila e 25 in seconda. Alla Scala Azzura il costo scende a 20 euro.

Ci siamo poi spostati alla Marina di Porto Maurizio dove, ai Bagni Buraxen l’ombrellone ed i classici due lettini costano 26 euro e, alla Conca d'Oro 23 euro. Ai Bagni San Giuseppe si pagano 25 euro ed ai Bagni Manè 35. Infine alla Spiaggia d'Oro il costo è di 30 euro.

Il focus si è poi spostato ad Oneglia e siamo partiti dai Sogni d'Estate, dove una giornata intera al mare, con due lettini e l’ombrellone costano 25 euro mentre si scende a 16 euro ai bagni Piccolo Lido. Al Koko Beach si parte dai 40 euro per 2 lettini e l’ombrellone in prima fila, scendendo a 30 per la seconda e 25 per la terza. Si potranno anche scegliere in ‘Baldacchini’ con idromassaggio a 50 euro a giornata. Al Papeete Beach infine, la tariffa scende a 22 euro.