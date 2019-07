Sanremo: viabilità pericolosa in via Volta, la segnalazione di una nostra lettrice “Prima o poi ci scapperà un morto”

“Abito in una traversa di via Volta a Sanremo, desideravo scrivervi da tempo per segnalarvi alcune problematiche alla viabilità, secondo me prima o poi ci scappa un morto tra macchine, scooter e moto che non rispettano le precedenze passando a destra a sinistra senza rendersi conto neanche delle strisce pedonali vedono.”

A segnarlo è una nostra lettrice che abita nella zona è che chiede al comune di intervenire al più presto, magari con dei dissuasori: “Quando un pedone attraversa - continua - gli automobilisti o sono con i cellulari in mano oppure corrono come dei matti e si fermano a pelo delle strisce pedonali. Stessa cosa avviene in via Zefiro Massa, corrono come matti. Non sarebbe il caso di mettere dei dissuasori per farli rallentare? Provate a venire verso le 18.30/19 a guardare con i vostri occhi.”