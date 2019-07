Arma di Taggia: problemi alle docce nella parte di spiaggia libera e non attrezzata, la segnalazione di un lettore

"Riguardo alla spiaggia di Arma segnalo comunque che ci sono problemi alle docce nella parte di spiaggia libera e non attrezzata: se si apre la doccia a sinistra, non funziona quella di destra e viceversa, forse per tubazioni vecchie e intasate da residui di calcare o sabbia. Il rubinetto del lavandino in centro spiaggia é rotto, esce pochissima acqua... La situazione é migliore nella parte di spiaggia attrezzata.

Segnalo inoltre che sull'arenile della spiaggia adiacente, sita sotto la grotta dell'Arma, che mi hanno detto essere di competenza del Comune di Sanremo, già dalla scorsa estate, sono in ‘bella mostra’, in totale stato di abbandono e ricoperti da vegetazione rampicante, i resti di strutture balneari distrutte probabilmente da passate mareggiate: ci sono travi, tubi, parti ormai pericolanti accessibili a tutti, bambini compresi. Sull'arenile ci sono anche tre palme, di cui una di alto fusto, ormai morte che dovrebbero essere rimosse onde evitare pericoli per la pubblica incolumità: la spiaggia é infatti molto frequentata perché il tratto di mare prospiciente é spettacolare per i colori caraibici e le formazioni rocciose soffolte".