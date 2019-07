Sanremo: la piccola bellissima Meg ha bisogno di una casetta

Meg la gattina della foto ha due mesi è dolce ed intelligente. E' l'unica sopravvissuta della cucciolata (i suoi tre fratelli sono tutti morti per la strada). E' sverminata e antiparassitario fatto. La troviamo una casetta per lei?

Visita preaffido ed obbligo sterilizzazione a sei mesi.

Per vederla ed altre informazioni telefonare a Francesca 3493681198.