Pigna: ponte sul Rio Carne, attivate le procedure per farlo diventare monumento storico, Trutalli “Un passo in più verso la difesa di quel luogo”

Sono state attivate le procedure affinché il ponte romano che si trova sopra il Rio Carne a Pigna diventi monumento storico e, con questo, possa avere tutte le tutele del caso. A darne notizia è il Sindaco del piccolo paese dell’entroterra ancora in prima linea affinché non si arrivi alla costruzione di una centrale idroelettrica in quei luoghi.

“Il procedimento è stato affidato ad un architetto - spiega - e sta andando avanti attraverso il reperimento di notizie storiche, pergamene del ‘400 in cui già si parlava di questo ponte. L’obiettivo è quello di arrivare a mettere su di esso il vincolo di monumento storico e quindi quello di tutelarlo".

Per quanto riguarda il Rio Carne si aspetta ancora la sentenza del Tribunale della Acque, ma la battaglia per salvare quello che è diventato anche uno dei luoghi del cuore FAI, non si placa: “Il Comune non ha presenziato alle Conferenze dei Servizi - spiega Trutalli, ovviamente parlando della vecchia Amministrazione - non ha posto obiezioni. La Sovrintendenza è intervenuta dopo, la società che vuole costruire la centrale fa ovviamente leva su questo. Per quanto riguarda il ponte si tratta di una struttura nata secoli e secoli fa che già possiede una tutela come vincolo puntuale e non come monumento storico, cosa a cui auspichiamo".

C’è un ponte molto simile nella zona di Castelvittorio ed insieme testimoniano l’importanza di questa strada che collega il mare con il Piemonte.