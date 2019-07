Ospedaletti: l'11 luglio Consiglio comunale, verranno elette le Commissioni consiliari e speciali

Doppio appuntamento con il Consiglio comunale, l’11 ed il 26 luglio prossimi ad Ospedaletti. Già convocata la prima assise, sarà importante perché vedrà le nomine delle Commissioni consiliari e speciali.

Saranno 3 le Commissioni consiliari e 5 quelle speciali, ovvero quelle a cui possono partecipare anche non eletti. Nel primo caso saranno per Urbanistica, Bilancio e Politiche Sociali. Quelle speciali ne vedono una per le opere strategiche, una per lo sport e gli impianti sportivi, una per ambiente, territorio e demanio, una per le politiche giovanili, e quindi una per turismo e commercio.

Le Commissioni speciali daranno la possibilità di mettere in moto persone al di fuori dell’Amministrazione, ma specialisti in materia, che possano portare nuova linfa e nuove idee per il governo della città.