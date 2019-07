Molini di Triora: eletto il presidente del consiglio comunale Gianluca Ozenda, nominati i capigruppo ed i rappresentanti per l'Unione

Il consiglio comunale di Molini di Triora ha portato ad alcune importanti nomine che andranno a definire l’azione comunale ed amministrativa.



Nel corso della serata è stato eletto il Presidente del Consiglio Comunale. L’importante carica è stata assunta da Gianluca Ozenda che aveva già ricoperto il ruolo in passato. Lui è stato indicato dal gruppo di maggioranza Viva Molini mentre il vicepresidente sarà la consigliera di maggioranza Anais Lugli, su indicazione dell’opposizione, la lista Nuovo Futuro che anziché tenere per sé il ruolo ha preferito destinarlo alla giovane esponente di Viva Molini.



Dopo aver assunto la carica, Ozenda ha pronunciato un breve discorso. “Il mio compito deve essere né di maggioranza né di opposizione. Mi auguro sia un compito di garanzia, sopra le parti, di arbitro sul corretto andamento della seduta. Voglio che il regolamento venga applicato in pieno nella sua interezza”.



Poi, Ozenda ha sottolineato: “Questa è una sera molto particolare per Molini di Triora. Stasera ricorre il 75° anniversario dell’Eccidio di Molini di Triora ed Andagna in cui persero la vita 29 cittadini di questo territorio. Non voglio fare un discorso politico sull’accaduto ma chiedo un minuto di silenzio”.



Volontà rispettata dall’aula. Al termine, Ozenda ha ricordato la celebrazione che si terrà domani, sabato 6 luglio, alle 17 presso il monumento in ricordo dell’Eccidio, in via Nuova. Lì si terrà la Santa Messa in memoria delle vittime della strage. Il ricordo si terrà anche domenica 7 luglio ad Andagna, frazione di Molini.



Ulteriori nomine sono arrivate nel corso dell’assise del borgo. Sono stati definiti i ruoli di capogruppo: Matteo Morini per Viva Molini e Mario Antonio Becciu per Nuovo Futuro.

Infine sono stati nominati anche i rappresentanti che siederanno nel consiglio dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea. Oltre al sindaco Manuela Sasso, ci saranno anche il suo vicesindaco Danilo Marvaldi e Mario Antonio Becciu per il gruppo di minoranza.

Non sono mancate le polemiche durante la seduta. In particolare sul regolamento del consiglio comunale. I consiglieri Becciu e Matteo Capriolo hanno fatto a più riprese le loro rimostranze per la mancata trasposizione in modo completo, non integrale, nel verbale di seduta, di alcuni passaggi avvenuti nel corso del consiglio comunale del 7 giugno, quando la minoranza abbandonò l’aula. I due esponenti di ‘Nuovo Futuro’ hanno lamentato l’assenza delle motivazioni di quel gesto.

La minoranza inoltre ha rimarcato come si sia dovuto attendere il secondo consiglio comunale per arrivare all’assegnazione di alcune cariche. Ad ogni modo come ha fatto notare il capogruppo di maggioranza Morini, il regolamento, non indica questi passaggi con un termine perentorio. In altre parole, citando la risposta del consigliere di Viva Molini “Se non si fa entro la prima seduta non succede nulla. Non c’è niente di male”.



Il consiglio comunale è terminato con le richieste del capogruppo di minoranza, Becciu al sindaco, per conoscere quando il primo cittadino porterà nell'assise le linee programmatiche dell'amministrazione e la distribuzione degli incarichi ai consiglieri. Manuela Sasso ha subito replicato dicendo che la data sarà quella del prossimo consiglio comunale in programma già entro fine mese.