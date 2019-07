Molini di Triora: consiglio comunale, l'analisi del capogruppo di minoranza Becciu "Non vengono rispettate norme e regolamenti"

"Siamo sempre più basiti e perplessi sull’andamento dell’attività amministrativa del comune di Molini di Triora, in quanto non vengono comunque ad oggi rispettati norme e regolamenti sul funzionamento del consiglio comunale".



Questa è la denuncia fatta dal capogruppo di minoranza, il consigliere comunale Antonio Mario Becciu a nome del gruppo Nuovo Futuro. L'esponente dell'opposizione è intervenuto a margine del consiglio comunale di ieri sera (LINK).



"In particolare per quanto attiene la verbalizzazione delle delibere. - sottolinea Becciu insieme ai consiglieri del suo gruppo Ornella Allaria e Matteo Capriolo - Non viene recepito quanto previsto dalla norma sugli interventi fatti dai vari consiglieri. Il fatto di mettere a verbale le frasi specifiche è un in più che il consigliere può ottenere. Per quanto concerne la videoripresa del consiglio abbiamo votato contro perché così come c'è stato proposto non ci garantiva la sicurezza della trascrizione dei verbali cartacei".



"Come abbiamo detto e ribadito eravamo disponibilissimi a vederci per rivedere il regolamento finalizzato a trovare la soluzione più economica ed efficiente. L’hanno votato e quindi andrà bene così e dopo tre anni sparirà quanto registrato all’interno di quei file, perdendo la memoria storica di quanto accaduto nei consigli comunali". - denunciano.



"Abbiamo proposto come vicepresidente del consiglio comunale la consigliera Lugli, di maggioranza, perchè la più giovane del consiglio. I giovani devono avere spazio e abbiamo voluto indicare lei che ha poco più di vent'anni. Nella speranza che il presidente Ozenda le lasci spazio a sufficienza per renderla partecipe".



"Infine, per quanto concerne l’interrogazione diretta all'assessore Alessandra Balbo, auspicavamo una risposta. Sarebbe stato gradito l’intervento dell’assessore e non del capogruppo Morini comunque presenteremo l'interrogazione dettagliata per il prossimo consiglio comunale" -conclude Becciu