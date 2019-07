Bordighera: degrado e pericoli ai giochi per bambini di corso Italia, la preoccupazione di Giuseppe Trucchi

“Riceviamo numerose e preoccupate segnalazioni da cittadini di Bordighera e in particolare da alcune mamme circa la situazione di degrado e pericolosità in cui versano da mesi i giochi per bambini posti all'incrocio tra Corso Italia e Corso Europa. Pare che la Amministrazione Comunale, pur allertata da numerosi mesi, non abbia provveduto alle riparazioni necessarie per la messa in sicurezza”.

Interviene in questo modo Giuseppe Trucchi, Consigliere di opposizione per ‘Semplicemente Bordighera’, che prosegue: “Ci viene anzi riferito che la ditta incaricata dei lavori necessari avrebbe ricevuto solo in questi ultimi giorni la richiesta formale di sostituzione dei moduli rotti e che non appare sicuro che tali moduli possano essere inviati prima del periodo delle ferie. I giochi di Corso Italia sono sempre stati molto amati dalle famiglie che li frequentavano assiduamente. Speriamo vivamente che dopo queste rinnovate segnalazioni si voglia finalmente provvedere con sollecitudine alla sistemazione dell'area che si affaccia su due delle vie più importanti della città”.